الأردن.. اعتداء على موظفي وزارة المياه في الرمثا وتحطيم مركبة حكومية (صور)

قالت وزارة المياه والري الأردنية إن موظفيها في حوض مياه الرمثا تعرضوا لاعتداءات من قبل مجهولين أثناء محاولتهم التحقق من قيام إحدى الحفارات المخالفة بأعمال حفر مخالف بالمنطقة.

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وأكدت الوزارة أنه تم الاعتداء على الموظفين وتحطيم المركبة الحكومية بإلقاء الحجارة عليها وتهديدهم.

وبينت الوزارة أنه "لدى مرور الفرقة التفتيشية وتوقفها بالقرب من منطقة يوجد فيها حفارة تعمل بطريقة مخالفة ليتفاجئوا بوابل الحجارة باتجاههم أدت إلى تعرضهم للايذاء وإصابة مركبة سلطة المياه بأضرار وتهديدات بمغادرة الموقع حيث لاذو على الفور بالفرار من الموقع وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي تقوم بالتحقيق بالأمر لضبط الفاعلين والحفارة".

المصدر: "عمون"