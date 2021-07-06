الأردن.. إتلاف عربة خضار غير مرخصة بطريقة "غير مبررة" تطيح بمدير السوق المركزية

قرر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة إعفاء مدير سوق الخضار المركزية من منصبه نتيجة فيديو متداول عبر مواقع التواصل لإتلاف عربة نقل خضار داخل السوق بطريقة "غير حضارية".

وقام الشواربة بتكليف المدير التنفيذي للأسواق بإدارة السوق.

كما قرر الشواربة وفق ما أكد مصدر مطلع لـ "عمون" تشكيل لجنة تحقيق بهذا التصرف غير الحضاري.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة إن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة قرر إعفاء مدير سوق الخضار المركزية من منصبه وتكليف المدير التنفيذي للأسواق المهندس عبد المجيد العدوان بإدارة السوق بالإضافة لوظيفته جراء إتلاف عربة نقل خضار وفواكه داخل السوق بطريقة غير حضارية ولائقة.

وأضاف: أن رئيس لجنة الأمانة قرر تشكيل لجنة تحقيق بهذا التصرف المرفوض وغير المبرر، بحسب موقع "خبرني".

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الطريقة والمبالغة في آلية إتلاف العربة المذكورة بعد أن تم ضبط مواطن يعمل على عربة خضار "غير مرخصة" في السوق المركزية.

الحمد الله ضبط فاسد كبير يعمل على عربة خضار في السوق المركزي وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة



اقسم بالله الواحد قرف البلد وسوق الله فراقها pic.twitter.com/JA75PSJ0XV — A7mad Balawneh (@Balawneh9) July 5, 2021

ضبط مواطن يعمل على عربة خضار "غير مرخصه" في السوق المركزي وتم تشكيل الفريق التالي من امانه عمان لتدميرها#الأردنpic.twitter.com/sgjd9WqZiM — هلا العبادي🇯🇴💙 (@HalaZAlabbadi1) July 5, 2021

ضبط مواطن يعمل على عربة خضار "غير مرخصه" في السوق المركزي وتم تشكيل الفريق التالي من :سائق جرافه، جرافة، مراقب، مشرف، مصور و #الباقي_تفاصيل



و #تستمر_المسيرة#الأردنpic.twitter.com/WRpUJNHtW4 — Hilda Shafiq Ajeilat (@HILDAAJELAT1) July 5, 2021

المصدر: عمون، خبرني