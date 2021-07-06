سوريا.. وضع حجر الأساس لـ"مدينة الأمل" بتعاون تركي قطري بريف حلب

دشن ممثلو جهتين تركية وقطرية مشروع "مدينة الأمل" بوضع حجر الأساس لها في مدينة أعزاز السورية بريف حلب، وذلك بعد ساعات على توقيع بروتوكول تعاون بهذا الخصوص.

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وذكرت وسائل إعلام سورية أن نائب والي ولاية كيليس التركية عمر يلماز، حضر مراسم وضع حجر الأساس للمشروع الذي وصفته منظمات حقوقية كردية في الشمال السوري بأنه جزء من "عملية التغيير الديمغرافي" التي تمارسها تركيا "ببناء مستوطنات تحت مسميات إنسانية لإيواء النازحين".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة "الأناضول" أن "هيئة الإغاثة الإنسانية التركية" (İHH)، و"جمعية قطر الخيرية"، وقعتا بروتوكول تعاون لإنشاء المدينة المكونة من 1400 منزل.

وذكرت الوكالة أن رجب صوي تورك والي كليس حضر حفل التوقيع، إضافة إلى رئيس هيئة الإغاثة بولنت يلدريم، وممثلي "قطر الخيرية" وعدد من المنظمات المدنية، ووجهاء المنطقة.

ونقلت الوكالة عن تورك أن تركيا "أنشأت مناطق صناعية في مدينة أعزاز وبلدة جوبان باي"، (وهي التسمية التركية لمدينة الراعي السورية).

وذكرت "الأناضول" أن تكلفة المشروع تبلغ 7 ملايين و500 ألف دولار.

المصدر: "الأناضول" + وسائل إعلام سورية