 
مباشر

الرئاسة اللبنانية: قطر أعلنت جاهزيتها لمساعدة لبنان على كافة الأصعدة

أخبار العالم العربي

الرئاسة اللبنانية: قطر أعلنت جاهزيتها لمساعدة لبنان على كافة الأصعدة
Reuters DALATI NOHRA
الرئيس اللبناني ميشال عون لدى استقباله وزير خارجية قطر قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qru7

أعرب وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للرئيس اللبناني ميشال عون، عن جاهزية بلاده لتقديم المساعدة في حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على كافة الأصعدة.

ووصل وزير الخارجية القطري إلى بيروت اليوم الثلاثاء، في زيارة تأتي بإطار مساعي الدوحة للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان.

وقالت مصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن "زيارة وزير الخارجية القطري للبنان، لا يمكن عزلها عن اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، ومن هنا يُنظر إليها على أنها بالغة الأهمية، وقد تؤسس لانفراج، لكن الشرط الأساس لذلك يبقى في تجاوب اللبنانيين مع الرغبة الدولية والعربية في بلورة حلول ومخارج سريعة للمعضلة الحكومية القائمة".

وعولت المصادر على الزيارة لما تشكله قطر في هذه المرحلة من نقطة تقاطع أمريكية – فرنسية - سعودية – إيرانية.

من جهة أخرى، نقل مقربون من رئيس البرلمان نبيه بري عنه قوله، إن زيارة الوزير القطري لبيروت تكتسب أهمية، آملا في أن تكون لها انعكاسات إيجابية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا