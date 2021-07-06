الرئاسة اللبنانية: قطر أعلنت جاهزيتها لمساعدة لبنان على كافة الأصعدة

أعرب وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للرئيس اللبناني ميشال عون، عن جاهزية بلاده لتقديم المساعدة في حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على كافة الأصعدة.

ووصل وزير الخارجية القطري إلى بيروت اليوم الثلاثاء، في زيارة تأتي بإطار مساعي الدوحة للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان.

وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نقل الى الرئيس عون تحيات أمير الدولة واستعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على الصعد كافة pic.twitter.com/bu7LbPQA5u — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 6, 2021

وقالت مصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن "زيارة وزير الخارجية القطري للبنان، لا يمكن عزلها عن اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، ومن هنا يُنظر إليها على أنها بالغة الأهمية، وقد تؤسس لانفراج، لكن الشرط الأساس لذلك يبقى في تجاوب اللبنانيين مع الرغبة الدولية والعربية في بلورة حلول ومخارج سريعة للمعضلة الحكومية القائمة".

وعولت المصادر على الزيارة لما تشكله قطر في هذه المرحلة من نقطة تقاطع أمريكية – فرنسية - سعودية – إيرانية.

من جهة أخرى، نقل مقربون من رئيس البرلمان نبيه بري عنه قوله، إن زيارة الوزير القطري لبيروت تكتسب أهمية، آملا في أن تكون لها انعكاسات إيجابية.

المصدر: وكالات