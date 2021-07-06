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وزير خارجية قطر يصل إلى لبنان في إطار مساعي حلحلة الأزمة السياسية

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وزير خارجية قطر يصل إلى لبنان في إطار مساعي حلحلة الأزمة السياسية
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وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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يصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت اليوم الثلاثاء، في زيارة تأتي بإطار مساعي قطر للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان.

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وقالت مصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن "زيارة وزير الخارجية القطري للبنان، لا يمكن عزلها عن اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، ومن هنا يُنظر إليها على أنها بالغة الأهمية، وقد تؤسس لانفراج، لكن الشرط الأساس لذلك يبقى في تجاوب اللبنانيين مع الرغبة الدولية والعربية في بلورة حلول ومخارج سريعة للمعضلة الحكومية القائمة".

 وعولت المصادر على الزيارة لما تشكله قطر في هذه المرحلة من نقطة تقاطع أمريكية – فرنسية - سعودية – إيرانية.

من جهة أخرى، نقل مقربون من رئيس البرلمان نبيه بري عنه قوله، إن زيارة الوزير القطري لبيروت تكتسب أهمية، آملا في أن تكون لها انعكاسات إيجابية.

ومن المقرر أن يجري الوزير القطري محادثات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.

المصدر: الجمهورية

 

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