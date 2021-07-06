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نائبة تونسية: نستعد للطعن في مشروع المصادقة على الاتفاقية مع الصندوق القطري

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نائبة تونسية: نستعد للطعن في مشروع المصادقة على الاتفاقية مع الصندوق القطري
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أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي أن كتلتها ستتقدم بطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية مع الصندوق القطري.

وأكدت النائبة التونسية أن كتلتها ستتقدم بالطعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

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ونشرت عبر منشور في حسابها عبر "فيسبوك" أنها أتمت جمع 30 إمضاء، وأنها ستقدم الطعن خلال الساعات القليلة القادمة .

وأثار مشروع قانون إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب (مجلس النواب التونسي) الشهر الماضي موجة من الانتقادات خاصة، واعتبره بعض النواب تهديدا لسيادة الدولة وتدخلا أجنبيا في الشؤون الداخلية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية، الصباح نيوز

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