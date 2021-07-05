الدبيبة أمام مجلس النواب في طبرق: الحكومة ستعمل على تقديم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام

ناشد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، أعضاء مجلس النواب الليبي أن يضعوا معاناة المواطنين أمام أعينهم، وذلك خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.

إقرأ المزيد

ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن دبيبة قوله إن الحكومة ستعمل على تقديم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام، وقال: "أناشدكم أن تضعوا معاناة المواطن أمام أعينكم وأن تضطلعوا بمسؤولياتكم".

بدوره، قال رئيس لجنة المال في البرلمان الليبي إن أغلبية الأعضاء لا يرفضون إقرار الميزانية ولكن توجد مخاوف وشروط لتمريرها خصوصا في باب التنمية.

وعقد مجلس النواب جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور الحكومة للبحث في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، وفقا لاستدعاء مجلس النواب.

وخلال تصريح تلفزيوني السبت الماضي، توقع الدبيبة إقرار مجلس النواب بند الميزانية، خلال جلسة اليوم، لافتا إلى استجابة الحكومة إلى ملاحظات المجلس.

المصدر: عين ليبيا + الوسط