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الدبيبة يطالب باسترداد الأموال الليبية المحتجزة في تونس

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الدبيبة يطالب باسترداد الأموال الليبية المحتجزة في تونس
Reuters
عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية
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أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته طالبت الحكومة التونسية باسترداد كل الأموال الليبية المحتجزة لديها.

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وقال الدبيبة، السبت، إن ليبيا لم تمنح أي أموال لتونس على هامش زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا، عكس ما تم تداوله مؤخرا، مضيفا: "لم نعط أموالا لأي دولة، والجمهورية التونسية تحديدا دولة شقيقة وجارة ومصيرنا واحد وهم تحملونا في عدة مناسبات ونحن سنتحملهم بعدة مناسبات".

وأضاف "لو عندنا 4 مليار زايدات مش خسارة فيهم".

وكان الدبيبة طالب نظيره التونسي في يونيو الفائت، بالتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم.

المصدر: جريدة الصباح نيوز

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