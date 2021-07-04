الأردن.. إحباط محاولات لتهريب المخدرات من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري الأردني الأحد، محاولات متزامنة للتسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا إلى الأردن.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن "العمليات تمت على واجهات عدة ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية".

وأضاف: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، مما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري".

وأشار، إلى أنه "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأكد المصدر، أن "القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

المصدر: "قناة المملكة"