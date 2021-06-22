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الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا
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جنود أردنيون
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صرح مصدر في قيادة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من سوريا إلى الأردن.

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ونقل موقع "خبرني" الإخباري الأردني عن المصدر قوله إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك عند محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية، مما أدى إلى فرارهم باتجاه الأراضي السورية.

وأضاف المصدر أن تفتيش المنطقة أسفر عن العثور على 7 أكف من مادة الحشيش، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المسؤول العسكري أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي "ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

المصدر: "خبرني"

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