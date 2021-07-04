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مصر.. مطالبة برلمانية جديدة بحل أزمة عشرات آلاف المعلمين

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مصر.. مطالبة برلمانية جديدة بحل أزمة عشرات آلاف المعلمين
Reuters مجلس النواب المصري
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عادت قضية إنهاء تعاقد عشرات آلاف المعلمين الفائزين في مسابقة العام الماضي لتطرح من جديد في مجلس النواب المصري.

النائبة سهام بشاي قدمت طلب إحاطة لرئيس المجلس حنفي جبالي، وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة إنهاء التعاقد للمعلمين الفائزين في مسابقة الـ36 ألف معلم.

وأعادت بشاي في إحاطتها التذكير بحيثيات القضية التي بدأت بإعلان وزارة التربية والتعليم، عن مسابقة للتعاقد المؤقت لشغل بعض الوظائف حتى نهاية الفصل الدراسي لعام  2018/2019.

وأشارت بشاي إلى أن وزارة التربية والتعليم، أكدت حينذاك، أن 36 ألف معلم، تسلموا عملهم بين 65 ألف معلم اجتازوا اختبارات العقود المؤقتة، إلا أن الوزارة أعلنت عن مسابقة جديدة، وقالت إن الأولوية في التعاقد ستكون للأكفأ.

وتابعت عضوة مجلس النواب، أن المتقدمين للمسابقات دفعوا أموالا باهظة بدءا من رسوم الانضمام لنقابة المعلمين والحصول على دورات  تكنولوجية وخوض اختبارات نفسية، وغيرها من الرسوم،، قبل أن تعلن الوزارة فسخ التعاقد ووقف إجراءات المسابقة الجديدة، نظرا لعدم توافر ميزانية للتعاقد.

وطالبت بالتدخل لحل تلك الأزمة التي قالت إنها "تؤرق كل بيت في مصر".

وسبق أن طرح نواب آخرون القضية ذاتها في المجلس، ومنتصف الشهر الماضي طالبت النائبة عفاف زهران "بدراسة حل جذري لتوفيق أوضاع الممعلمين، وعدم الاعتماد على الصناديق الخاصة بالمحافظات"، التي وصفتها بأنه في منزلة المسكنات لأوضاعهم.

 

المصدر: صدى البلد

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