القوات العراقية تعلن عن تخصيص قوات مشتركة لتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن تخصيص قوات مشتركة لتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي تعرضت للاستهداف في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي: "هناك ما بين 44 إلى 45 برجا لنقل الطاقة استهدفت من قبل الإرهابيين خلال الأيام الماضية، لكن أغلبها أصلحت".

وأضاف، أن "تنظيم داعش الإرهابي يسعى إلى خلق قلق أمني عبر استهداف أبراج الطاقة".

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وأشار الخفاجي، إلى "تشكيل غرفة عمليات ما بين القوات الأمنية ووزارة الكهرباء، مهمتها وضع الخطط لمراقبة وتأمين أبراج الطاقة وملاحقة من يقوم باستهداف الأبراج".

وتابع: "شكلت قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري لتأمين خطوط نقل الطاقة في عموم المحافظات".

وأفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن "مجهولين" استهدفوا ثلاثة أبراج لنقل الطاقة في محافظة نينوى شمالي البلاد.

ويوم أمس أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 خطا رئيسيا للطاقة.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقف ولضمان معالجة سريعة.

المصدر: RT + واع