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مصر.. هزة أرضية بقوة 4.4 درجة شمال شرق مرسى مطروح

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مصر.. هزة أرضية بقوة 4.4 درجة شمال شرق مرسى مطروح
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ضربت هزة أرضية خفيفة شمال شرق مرسي مطروح في مصر قدرت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل قوتها بـ4.4 درجة على مقياس ريختر.

وحسب بيانات الشبكة التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الهزة تبعد 287 كيلومترا شمال شرق مرسي مطروح (على البحر المتوسط).

ووقعت الهزة عند الساعة السابعة و30 دقيقة و10 ثوان مساء، وكانت بعمق 65 كيلومترا.

وأكدت الشبكة أنه لم يرد ما يشير إلى الشعور بالهزة، التي لم تترافق بأي خسائر سواء في الأرواح أم في الممتلكات.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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