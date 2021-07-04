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اليمن.. الإرياني يعلن استعادة مواقع استراتيجية بمحافظة البيضاء

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اليمن.. الإرياني يعلن استعادة مواقع استراتيجية بمحافظة البيضاء
Reuters
مقاتل حكومي يمني يطلق النار على مركبة، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققوا انتصارات على جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وتمكنوا من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية".

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وأفاد مراسلنا بأن قوات العمالقة مسنودة برجال قبيلة آل حميقان تمكنت اليوم الأحد من استعادة عدة مواقع استراتيجية بجبهة آل حميقان بالزاهر بمحافظة البيضاء.

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة مواقع "ذي مخشب وجاحور والسوادنه ومواقع ظهر آل عبيد المظفر ومسيرة وشبكة قربة الاستراتيجية ومنطقة قربة ومواقع مسكين وغرارة والعديد من مواقع الجماجم".

وبحسب المصادر فإن القوات الحكومية كبدت الحوثيين  خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واستعادت العديد من الذخائر والأسلحة المتنوعة وكذلك تم إعطاب عدد من عربات "بي أم بي" وأكثر من ثمانية أطقم عسكرية.

وتمكنت القوات الحكومية أيضا من قطع إمدادات جماعة "أنصار الله" في منطقة الناصفة وكيدان، فيما لا تزال المعارك مستمرة.

المصدر: RT

صلاح العاقل- اليمن 

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