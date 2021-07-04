قتلى وجرحى جراء قصف معسكر لقوات الحكومة اليمنية في أبين

أكد مراسل RT ومصادر إعلامية يمنية سقوط قتلى وجرحى جراء قصف استهدف معسكرا تابعا لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في محافظة أبين جنوب البلاد.

وأكد مراسلنا في جنوب اليمن اليوم الأحد أن القصف الذي يرجح أنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين أفراد معسكر الواء الخامس مشاة الواقع في مديرية مودية، موضحا أن شهود عيان يتحدثون عن قتيلين وعدد من الجرحى كحصيلة أولية.

وتتحدث مواقع إخبارية يمنية عن سقوط 20 شخصا على الأقل من أفراد المعسكر بين قتيل وجريح جراء القصف، وسط تضارب الأنباء عن ماهية الجهة المسؤولية عن تنفيذ الهجوم.

لم يصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية على الموضوع من قبل قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أو التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية