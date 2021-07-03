انتقادات إسرائيلية لخطة إخلاء بؤرة أفيتار الاستيطانية: "سلوك المستوطنين همجي"

انتقد مسؤولون ونواب إسرائيليون خطة الحكومة الإسرائيلية لإخلاء بؤرة أفيتار الاستيطانية في جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوبي مدنية نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

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عضو الكنيست عن حزب "ميرتس" يائير غولان، وصف خطة الإخلاء بأنها "سيئة جدا وتشكل خطرا على مستقبل إسرائيل".

كما وصف سلوك مستوطني أفيتار بـ"الهمجي والأرعن"، وأضاف في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلي "مكان" أنه "كان يتعين التعامل معهم بقبضة حديدية".

ونقلت "مكان" عن رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية دافيد الحياني أن مستوطني أفيتار الذين أخلوها عصر أمس بموجب الاتفاق مع الحكومة "سيعودون إليها".

بينما قال وزير الأمن الداخلي عومير بارليف خلال ندوة ثقافية في حولون إنه يجب على وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التأكد من عدم عودة المستوطنين إلى أفيتار مرة أخرى.

وكان اتفاق نهائي قد أبرم يوم الخميس بين مستوطني أفيتار والحكومة الإسرائيلية الجديدة، يتم بموجبه إخلاء البؤرة دون هدم المباني التي تم إنشاؤها فيها.

والاتفاق تم بعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس الذي عارض سابقا بعض البنود التي تم وضعها في الوثيقة الخاصة بالاتفاق حسب "القناة 7" العبرية.

وكان مستوطنو أفيتار أقاموا على جبل صبيح في قرية بيتا بؤرتهم مطلع الشهر الماضي ما أدى إلى مواجهات مع أهالي بلدة بيتا.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي + RT