لبنان.. "هبة" بقيمة 500 مليون يورو للمحكمة الدولية تثير انتقادات

أثار إعلان الحكومة اللبنانية عن "هبة" للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بقيمة 500 مليون يورو، انتقادات لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها لبنان.

إقرأ المزيد

فقد وجه النائب في البرلمان اللبناني اللواء جميل السيد انتقادات لاذعة للحكومة بهذا الشأن، متسائلا "كيف يمكن لدولة مفلسة وتتسول القرش من الخارج، أن تقدم هبة من جيب شعبها الذي بالكاد قادر على العيش؟".

وقال السيد "أليس أولى توزيع هذه الأموال عن روح الشهيد، رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري، على المحتاجين في مدينة طرابلس شمال لبنان التي شهدت احتجاجات مؤخرا، بدلا من "مسخرة" المحكمة الدولية؟".

خبر:

"الحكومة أبلغت الأمم المتحدة أنّها تتمسك بالمحكمة الخاصة بالحريري وستدفع500 ألف يورو كمساهمة بنفقاتها حتى نهاية السنة"!

٥٠٠ ألف يورو

يعني١١ مليار ليرة،

يعني مليون ليرة ل١١ ألف إنسان!

أليس الأوْلى توزيعها عن روح الشهيد على المحتاجين في طرابلس بدلاً من مسخرة المحكمة الدولية؟! — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) July 2, 2021

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أوضحت في بيان، أن مبلغ 500 ألف يورو هو عبارة عن "هبة"، مشيرة إلى أن تسديد هذه الهبة للمحكمة ترافق مع الطلب من المحكمة وضع جدول زمني وخطة تفصيلية لاختتام مهامها.

من الجدير ذكره، أن جميل السيد كان أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الحريري، وقد أوقف قيد التحقيق في سجن رومية لنحو 4 سنوات مع 3 ضباط آخرين، حيث كان يشغل حينها منصب المدير العام للأمن العام.

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام