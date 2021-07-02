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الكاظمي: العراق يرغب بتوسيع التعاون العسكري والاقتصادي مع إيطاليا

أخبار العالم العربي

الكاظمي: العراق يرغب بتوسيع التعاون العسكري والاقتصادي مع إيطاليا
Globallookpress Carofei/Fotogramma
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أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراغي استقبل اليوم الجمعة بمقر الحكومة (قصر كيجي) نظيره العراقي مصطفى الكاظمي.

من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزارء العراقي في بيان له أن "الكاظمي أعرب عن تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب"، مبينا أن "العراق يتطلع الى دور أكبر لإيطاليا خلال المرحلة المقبلة".

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وأوضح الكاظمي أن "العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا، بما في ذلك جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والإستفادة من تجربتها في هذا المجال".

وأضاف أن بغداد ترحب "بدور أكبر للشركات والإستثمارات الإيطالية في العراق، خاصة في مجال البنى التحتية، وتسريع المشاورات الجارية لمشروع مد سكة الحديد (البصرة-تركيا) الرابط بميناء الفاو".

ورحب الكاظمي "بتطوير التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال صيانة السدود، ومجال النفط والطاقة، والمجال الأكاديمي وقطاع السياحة والآثار، فضلا عن رغبة العراق بتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما". 

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ووجه الكاظمي دعوة لرئيس الوزراء الايطالي لزيارة بغداد والذي "رحب بالدعوة ووعد بتلبيتها باقرب فرصة"، حسب البيان.

وتابع البيان أن "رئيس الوزراء الايطالي أعرب عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى روما"، مؤكدا "دعم بلاده للعراق بكل ما يحتاجه من مجالات الاستثمار والاعمار والتدريب وغيرها من القطاعات".

ويزور الكاظمي روما قادما من بروكسل، حيث التقى هناك قادة المؤسسات الأوروبية والأمين العام لحلف شمال الاطلسي، ينس ستولتنبرغ.

المصدر: وكالة "آكي"

 

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