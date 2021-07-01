فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يدعم جهود إجراء انتخابات عراقية حرة ونزيهة في أكتوبر

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصميم الاتحاد الأوروبي على تطوير شراكته مع العراق ودعمه في مجال إنجاز الإصلاحات الاقتصادية وإجراء الانتخابات في أكتوبر.

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وأشارت فون دير لاين إلى أنها أكدت لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي التقته أمس في بروكسل، موقف المفوضية الثابت بشأن دعم الجهود المبذولة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في أكتوبر.

وأكدت أن شراكة العمل من أجل عراق مستقر ومزدهر وديمقراطي ستتواصل من خلال إعادة الإعمار والإصلاحات الاقتصادية.

Good meeting with Iraqi Prime Minister @MAKadhimi.



The EU supports efforts to deliver free, fair and inclusive elections in October.



Our partnership will continue to work for a stable, prosperous and democratic Iraq through reconstruction and economic reforms. pic.twitter.com/e6Bbw3d619 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 30, 2021

وكان الجهاز التنفيذي الأوروبي قد أعرب سابقا عن استعداده إرسال بعثة مراقبة انتخابات للعراق بناء على طلب من بغداد.

والتقى الكاظمي فون دير لاين أمس على هامش زيارته لبروكسل التي استمرت يومين، وناقش معها كيفية شطب اسم بلاده من اللائحة الأوروبية للدول المتورطة بغسيل الأموال.

كما طالب الكاظمي، مؤسسات الاتحاد بالوفاء بالتزاماتها التي سبق وتعهدت بها خلال مؤتمر الكويت عام 2018.

المصدر: آكي