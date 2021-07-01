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باحث مصري يحدد موعد نهاية الموجة الثالثة من كورونا في بلاده

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باحث مصري يحدد موعد نهاية الموجة الثالثة من كورونا في بلاده
Reuters
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توقع الباحث الطبي المصري هاني الناظر أن يشهد الأسبوعان القادمان نهاية الموجة الثالثة من وباء كورونا في بلاده، وشدد على أهمية الإجراءات الوقائية.

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وتوقع الناظر أن تنتهي الموجة خلال الأسبوعين القادمين، وأضاف أن "الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وعمليات التطعيم باللقاحات المختلفة يحمينا من موجة رابعة".

باحث مصري يحدد موعد نهاية الموجة الثالثة من كورونا في بلاده

وفي ردوده على بعض الاستفسارات شدد الناظر على ضرورة الحصول على اللقاح.

يذكر أن متشار الرئيس المصري لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين أكد في 17 من الشهر الماضي، أن بلاده تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من كورونا.

المصدر: RT

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