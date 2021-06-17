مصر: تجاوزنا ذروة الموجة الثالثة من كورونا

أكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقال: "الفيروسات تتحور لتعيش، للتغلب على الجهاز المناعي".

وأوضح أنه "حتى هذه اللحظة اللقاحات الموجودة قادرة على التأثير على كافة التحورات التي ظهرت لفيروس كورونا، والتطعيم يعطى مناعة لمدة زمنية معينة".

وتابع: "المواطن سيحتاج تطعيما دوريا، وهناك احتمال أن الشخص الذى مر على تطعيمه 6 أشهر، تكون نسبة إصابته بكورونا كالذي لم يتلق التطعيم".

ولفت تاج الدين إلى أن "بعض الدول التي مر على تطعيم مواطنيها فترة، بدأت منح المواطنين جرعة ثالثة منشطة من لقاح كورونا".

المصدر: "صدى البلد"