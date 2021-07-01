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الحوثيون ردا على تصريحات واشنطن: الشعب اليمني سئم المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا

أخبار العالم العربي

الحوثيون ردا على تصريحات واشنطن: الشعب اليمني سئم المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا
Reuters KHALED ABDULLAH
عضو المجلس الأعلى في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي
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ردت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي أعربت فيها عن "سأم وانزعاج" واشنطن من هجمات الجماعة على محافظة مأرب اليمنية.

وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "سئم الشعب اليمني الحصار والعدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، وسئم التصريحات الجوفاء عن المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا قصفا وحصارا و حظرا".

وأضاف: "أمريكا تفاوض وتدعم "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيين) في العالم  وتسأم من قتال الشعب لهم في اليمن".

وتابع: "سينتهي سأم أمريكا بمجرد أن توقف عدوانها وتفك حصارها وتنهي احتلال اليمن، هكذا قال قائد الثورة حفظه الله".

وتساءل: "لماذا لم تسأم أمريكا من بيع سلاحها لدول العدوان على اليمن؟".

وأضاف أن هذا الأمر "هو السبب الحقيقي لاستمرار الحرب ومحاولة احتلال الجمهورية اليمنية".

المصدر: RT

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