تشاووش أوغلو: سنواصل العمل مع روسيا لضمان الهدوء في الميدان بسوريا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عقب محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن تركيا ستواصل العمل مع روسيا لضمان الهدوء في الميدان بسوريا.

إقرأ المزيد

وقال تشاووش أغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، اليوم الأربعاء: "سنواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في الميدان من أجل تمرير العملية السياسية في سوريا".

وفي سياق متصل ذكر تشاووش أوغلو أن بلاده تجري محادثات مع روسيا وأعضاء آخرين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تمديد عملية توصيل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وذلك قبل نحو عشرة أيام على انتهاء التفويض، مشددا على ضرورة القيام بذلك.

وتتعاون روسيا وتركيا إلى جانب إيران في إطار منصة أستانا التفاوضية حول سوريا وسبق أن توصل الطرفان إلى اتفاقات عدة لضمان وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.

وفي 5 مارس 2020 توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4" وإطلاق دوريات مشتركة.

المصدر: RT