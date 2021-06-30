انهيار عقار في مصر والأمن يبحث عن الضحايا (فيديو)

شهدت منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية في مصر انهيار عقار من 3 طوابق، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأنباء عن وجود أسرة تحت الأنقاض.

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وأخرجت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية، وما زال البحث جاريا عن باقي الضحايا.

وشهدت الإسكندرية انهيار عقار قديم مأهولا بالسكان ومكون من 3 طوابق ودور أرضي بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية، وأسفر الانهيار عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

المصدر: "اليوم السابع"