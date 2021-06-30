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جميعها عربية.. قائمة بـ15 منطقة تسجل أعلى درجات حرارة في العالم خلال 24 ساعة

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جميعها عربية.. قائمة بـ15 منطقة تسجل أعلى درجات حرارة في العالم خلال 24 ساعة
Reuters NORMA GALEANA
جهاز لقياس درجة حرارة الجو
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صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، 15 منطقة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 49 درجة فوق الصفر.

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ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة:

1- الجهراء (الكويت): 51.2 درجة مئوية.
2 القيصومة (السعودية): 50.4 درجة مئوية.
3 مطار البصرة الدولي (العراق): 50.2 درجة مئوية
4 مزرعة الأبرق (الكويت): 50.1 درجة مئوية.
5 مطربة (الكويت): 50.1 درجة مئوية.
6 البصرة - الحسين (العراق): 50 درجة مئوية.
7 الناصرية (العراق): 50 درجة مئوية.
8 سيماوا (العراق): 50 درجة مئوية.
9 كربلاء (العراق): 49.8 درجة مئوية.
10 الصليبية (الكويت): 49.8 درجة مئوية.
11 الديوانية (العراق): 49.5 درجة مئوية.
12 عين التمر (العراق): 49.3 درجة مئوية.
13 السالمي (الكويت): 49.3 درجة مئوية.
14 المناقيش (الكويت): 49.2 درجة مئوية.
15 مطار الكويت الدولي (الكويت): 49.1 درجة مئوية.

المصدر:  "eldoradoweather"

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