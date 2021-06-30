جميعها عربية.. قائمة بـ15 منطقة تسجل أعلى درجات حرارة في العالم خلال 24 ساعة

صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، 15 منطقة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 49 درجة فوق الصفر.

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ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة:

1- الجهراء (الكويت): 51.2 درجة مئوية.

2 القيصومة (السعودية): 50.4 درجة مئوية.

3 مطار البصرة الدولي (العراق): 50.2 درجة مئوية

4 مزرعة الأبرق (الكويت): 50.1 درجة مئوية.

5 مطربة (الكويت): 50.1 درجة مئوية.

6 البصرة - الحسين (العراق): 50 درجة مئوية.

7 الناصرية (العراق): 50 درجة مئوية.

8 سيماوا (العراق): 50 درجة مئوية.

9 كربلاء (العراق): 49.8 درجة مئوية.

10 الصليبية (الكويت): 49.8 درجة مئوية.

11 الديوانية (العراق): 49.5 درجة مئوية.

12 عين التمر (العراق): 49.3 درجة مئوية.

13 السالمي (الكويت): 49.3 درجة مئوية.

14 المناقيش (الكويت): 49.2 درجة مئوية.

15 مطار الكويت الدولي (الكويت): 49.1 درجة مئوية.

المصدر: "eldoradoweather"