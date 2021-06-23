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مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم برفقة 10 مدن من العالم العربي

أخبار العالم العربي

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم برفقة 10 مدن من العالم العربي
Reuters NORMA GALEANA
جهاز لقياس درجة حرارة الجو
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نشر موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، قائمة أعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تصدرت هذه القائمة مدينة عربية.

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وبحسب موقع eldoradoweather، فإن مدينة نواصيب الكويتية سجلت 53.2 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة في العالم، إذ توزعت أعلى درجات الحرارة في مدن العالم على الشكل الآتي:"

1- نواصيب (الكويت) 53.2 درجة مئوية.
2- الأهواز (إيران) 50.1 درجة مئوية.
3- العميدية (إيران) 50.1 درجة مئوية.
4- الجهراء (الكويت) 49.7 درجة مئوية.
5- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.
6- العمارة (العراق) 49 درجة مئوية.
7- مطربة (الكويت) 49 درجة مئوية.
8- عبادان (إيران) 48.9 درجة مئوية.
9- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.
10- صافي أباد دزفول (إيران) 48.8 درجة مئوية.
11- العبدلي (الكويت) 48.7 درجة مئوية.
12- مطار البصرة الدولي (العراق) 48.6 درجة مئوية.
13- الفاو (العراق) 48.6 درجة مئوية.
14- الوفرة (الكويت) 48.5 درجة مئوية.
15- صابرية (الكويت) 48.5 درجة مئوية".

المصدر: "eldoradoweather"

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