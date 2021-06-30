وصول مروحيات أردنية لمقر الرئاسة الفلسطينية لنقل عباس إلى عمان (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية بوصول مروحيات أردنية إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، لنقل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبدالله الثاني.

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وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر": "يلتقي اليوم فخامة الرئيس محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، للتباحث في آخر التطورات السياسية في المنطقه، تأكيدا على استمرار التنسيق الأخوي في المواقف، بما يخدم مصالح أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية".

يلتقي اليوم فخامة الرئيس محمود عباس في العاصمة الاردنية عمان اخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ، للتباحث في اخر التطورات السياسية في المنطقه ، تأكيداً على استمرار التنسيق الاخوي في المواقف بما يخدم مصالح امتنا وقضاياها وفي مقدمتها محورية القضية الفلسطينية . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) June 30, 2021

ويأتي لقاء عباس وعبد الله عقب أيام على القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني.

وأكد الزعماء الثلاثة في البيان الختامي للقمة على أن "حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة".

المصدر: RT