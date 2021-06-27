 
مباشر

قمة بغداد الثلاثية تبحث ملفات سد النهضة والقضية الفلسطينية والتنسيق الأمني

أخبار العالم العربي

قمة بغداد الثلاثية تبحث ملفات سد النهضة والقضية الفلسطينية والتنسيق الأمني
Reuters THO
قمة بغداد الثلاثية تبحث ملفات سد النهضة والقضية الفلسطينية والتنسيق الأمني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpk1

عقدت اليوم الأحد، قمة ثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني.

إقرأ المزيد
توافق في قمة بغداد على الوقوف إلى جانب مصر والسودان بشأن سد النهضة
توافق في قمة بغداد على الوقوف إلى جانب مصر والسودان بشأن سد النهضة

وأكد الزعماء الثلاثة في البيان الختامي للقمة على أن "حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة".

وبخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي، شدد البيان على "ضرورة الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب بشأن سد "النهضة" بما يشمل الملء دون اتفاق قانوني ملزم".

كما اتفق الزعماء "على التعاون والتكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة عبر إنشاء مشاريع صناعية مشتركة وتذليل عوائق التبادل التجاري"، فضلا عن "الاتفاق على التنسيق الأمني والاستخباري بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا