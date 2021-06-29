وزير العدل الفلسطيني: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات توصي بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية

قال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة إن لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الناشط نزار بنات، أوصت بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات.

وأوضح شلالدة في بيان تلاه بصفته رئيسا للجنة أنه "استنادا لقرار رئيس الوزراء محمد اشتية، الصادر بتاريخ 24-6-2021، والقاضي بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بواقعة وفاة بنات، فقد باشرت اللجنة أعمالها فور تسلمها القرار، حيث انتقلت إلى محافظة الخليل، والتقت بمحافظ محافظة الخليل وقائد منطقة الخليل ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة: الأمن الوقائي، الاستخبارات، الشرطة، المخابرات، وعدد من ضباط جهاز الأمن الوقائي".

وأضاف أن "اللجنة التقت بالشهود من عائلة بنات ممن تواجدوا مع المرحوم بالمنزل الذي كان يتواجد فيه، كما التقت اللجنة بالطبيب المناوب، وطاقم التمريض، وفني التخدير والإنعاش بمستشفى عالية الحكومي واستمعت لأقوالهم وإفادتهم حول الواقعة".

وتابع أن "طبيب ممثل عن عائلة المرحوم شارك في أعمال اللجنة في اليومين الأول والثاني وحضر عملية الكشف الظاهري والتشريح التي جرت في معهد الطب العدلي في جامعة القدس كممثل عن عائلة المرحوم".

ولفت إلى أن "اللجنة عملت جاهدة على الاستماع لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول الى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات بنات من أجل تسليمه للرئيس محمود عباس من خلال اشتية.

وأضاف: "بعد دراسة ما قدم أمام اللجنة من تقارير وإفادات، أوصت اللجنة بإحالة تقريرها ومرفقاته الى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية".

المصدر: "وفا"