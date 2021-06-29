مصر.. وزيرة الثقافة تقبل استقالة رئيس هيئة قصور الثقافة وتعيّن خلفا له

قبلت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم اعتذار أحمد عواض الأستاذ المساعد بمعهد السينما بأكاديمية الفنون، عن عدم الاستمرار في منصبه رئيسا لمجلس إدارة هيئة قصور الثقافة.

وأصدرت عبد الدايم قرارا بتكليف الفنان هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بتسيير أعمال الهيئة خلفا لعواض.

وجاء ذلك في اجتماع ضم جميع قيادات وزارة الثقافة حيث وجهت عبد الدايم الشكر لعواض على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية متمنية له التوفيق في مشروعاته المستقبلية.

من جانبه، أعرب عواض عن سعادته بالعمل مع شخصية فنية مرموقة كعبد الدايم، مؤكد أن دعمها الدائم كان كلمة السر فيما تم إنجازه خلال الفترة التي قضاها رئيسا لهيئة قصور الثقافة.

وتمنى التوفيق لعطوة لاستكمال مسيرة العمل خلال الفترة القادمة.







المصدر: RT