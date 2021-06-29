مصر.. محكمة الجنايات تجدد حبس ابنة الشيخ القرضاوي
قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي ومتهمين آخرين، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
ووجهت النيابة للمتهمين التواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
المصدر: "الشروق"