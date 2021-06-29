مصر.. محكمة الجنايات تجدد حبس ابنة الشيخ القرضاوي

قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي ومتهمين آخرين، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

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وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

ووجهت النيابة للمتهمين التواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

المصدر: "الشروق"