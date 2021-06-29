بلينكن وبوريطة يبحثان حرية الصحافة والتطورات في ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه بحث يوم الاثنين مع نظيره المغربي ناصر بوريطة التطورات في ليبيا، فضلا عن ملفات أخرى.

وكتب بلينكن في تغريدة: "لقد كان لقاء جيدا اليوم مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لاستعراض مصلحتنا المشتركة في السلام والاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة".

وأضاف "كما ناقشنا التطورات في ليبيا ورغبتنا في رؤية الاستقرار والازدهار هناك".

وجاءت هذه المباحثات في العاصمة الإيطالية روما على هامش أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي الذي يحارب تنظيم "داعش".

Good meeting today with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita to review our shared interest in regional peace and stability and human rights, including press freedom. We also discussed developments in Libya and our desire to see stability and prosperity there. pic.twitter.com/wutaKYIuw9 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 28, 2021

المصدر: RT