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لافروف خلال اتصال بشكري: يجب حل قضية سد النهضة عبر التفاوض

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لافروف خلال اتصال بشكري: يجب حل قضية سد النهضة عبر التفاوض
mid.ru
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره المصري، سامح شكري.
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال مع نظيره المصري، سامح شكري، ضرورة استمرار المفاوضات حول قضية سد النهضة الإثيوبي بهدف تحقيق حل يراعي مصالح كل الأطراف.

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وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وشكري أجريا اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا بحثا فيه "آفاق التطوير اللاحق للعلاقات الروسية المصرية التي تتميز تقليديا بطابع ودي، بما في ذلك في سياق نتائج الاجتماع المنعقد يوم 24 يونيو في موسكو للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني العلمي".

وأضاف البيان أن الوزيرين "تبادلا الآراء حول القضايا الإقليمية الملحة، حيث تمت الإشارة إلى قرب مواقف البلدين من الجوانب المحورية للتسوية في ليبيا في ظل مؤتمر برلين الذي اختتم يوم 23 يونيو".

وخلال التطرق إلى قضية سن النهضة الإثيوبي المبني على النيل الأزرق، شدد لافروف على "ضرورة مواصلة العملية التفاوضية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بهدف حل الخلافات القائمة مع مراعاة مصالح كل الأطراف المنخرطة على أساس أحكام ومبادئ القانون الدولي".

المصدر: RT

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