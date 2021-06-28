تدمير دبابة تركية في شمال سوريا

صورة نشرها مجلس منبج العسكري لما قال إنها دبابة تركية دمرتها قواته

أعلن "مجلس منبج العسكري" أن مقاتليه تمكنوا من تدمير دبابة تابعة للجيش التركي في قرية الجات شمال منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأعلن المجلس المتحالف مع "قوات سوريا الديمقراطية" أن مقاتليه دمروا الدبابة "تزامنا مع تقدمها نحو القرى الواقعة تحت حماية قوات مجلس منبج العسكري".

وأضاف عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأهالي يخلون منازلهم تحت تأثير ضربات الأسلحة الثقيلة التابعة لجيش الاحتلال التركي، التي استهدفتهم و أدت إلى تدمير منازلهم".

وأشار المجلس إلى أن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة ما زالت مستمرة.

وكان المجلس أعلن أن الجيش التركي استهدفت قريتي هوشرية والجات بقذائف الهاون من قاعدته المتمركزة في قرية قيراطه شمال شرقي مدينة منبج، وأضاف أن فصائل تدعمها تركيا قامت أيضا بقصف القريتين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

المصدر: RT