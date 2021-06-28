الكويت تعلن عن قرار جديد بشأن عبور المنافذ البرية والبحرية

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الاثنين، أنها ستسمح للمواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بعبور المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من 29 يونيو.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، وفق ما نقله مركز التواصل الحكومي في تغريدة على "تويتر".

قرار مجلس الوزراء بشأن المنافذ البرية والبحرية#CGCKuwaitpic.twitter.com/tMzbBAPEU6 — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) June 28, 2021

وكان المكتب ذكر في وقت سابق من اليوم الاثنين أن مجلس الوزراء سمح بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى 12 بلدا اعتبارا من الخميس أول يوليو المقبل.

وتضم القائمة بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والنمسا، وإسبانيا، وهولندا، واليونان، وسويسرا، وقرغيزسان، والبوسنة والهرسك.

المصدر: RT