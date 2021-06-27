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مصادر لـRT: السفارة والقواعد الأمريكية في العراق دخلت حالة إنذار بعد قصف فصائل عراقية

البنتاغون: قصفنا منشآت تخزين سلاح "لميليشيات موالية لإيران" بمواقع في سوريا والعراق

أخبار العالم العربي

البنتاغون: قصفنا منشآت تخزين سلاح
Reuters
الحدود العراقية السورية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران" في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق.

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وأفادت الوزارة في بيان بأن القصف "يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق".

وأضافت أن " "هجمات هذا المساء تظهر أن الرئيس (الأمريكي جو) بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين".

وكانت مصادر عراقية قالت لـRT في وقت سابق إن "قصفا على الحدود العراقية السورية طال لواء 46 في الحشد الشعبي".

المصدر: "رويترز" + RT

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