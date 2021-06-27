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منسق الأمم المتحدة لعملية السلام: استئناف شحنات الوقود الممولة من قطر لمحطة كهرباء غزة الاثنين

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منسق الأمم المتحدة لعملية السلام: استئناف شحنات الوقود الممولة من قطر لمحطة كهرباء غزة الاثنين
Reuters YANA PASKOVA
علم الأمم المتحدة
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أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أنه سيتم يوم الاثنين استئناف دخول شحنات الوقود الممولة من قطر لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وأضاف وينسلاند في تغريدة عبر "تويتر"، أن "هذا القرار يأتي وفقا للاتفاقية المبرمة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ودولة قطر".

وأعرب عن ترحيبه بجميع الخطوات المتخذة لتهدئة الوضع، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع المعنيين لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان قطاع غزة.

 

المصدر: RT

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