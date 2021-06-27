وزير خارجية إسرائيل يلتقي نظيره البحريني في روما

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء يوم الأحد، نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

وذكر حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن لابيد التقى الزياني في روما عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دون إضافة مزيد من التفاصيل حول ما استعرضه الوزيران.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يلتقي حاليا في روما بوزير خارجية مملكة البحرين سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني@bahdiplomatic@yairlapidpic.twitter.com/ecshLmNDmP — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 27, 2021

ووقعت الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر الماضي اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: الخارجية الإسرائيلية