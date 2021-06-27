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وزير خارجية إسرائيل يلتقي نظيره البحريني في روما

أخبار العالم العربي

وزير خارجية إسرائيل يلتقي نظيره البحريني في روما
IsraelArabic
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التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء يوم الأحد، نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

وذكر حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن لابيد التقى الزياني في روما عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دون إضافة مزيد من التفاصيل حول ما استعرضه الوزيران.

ووقعت الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر الماضي اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: الخارجية الإسرائيلية

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