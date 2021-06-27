التحالف يعلن إحباط الدفاعات السعودية هجوما جديدا من الحوثيين على خميس مشيط

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم جوي جديد شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على مدينة خميس مشيط بجنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط، متهما حركة "أنصار الله" باستمرار محاولاتها المتعمدة لـ"استهداف المدنيين والأعيان المدنية" في المملكة العربية السعودية.

#عاجل#التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #خميس_مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) June 27, 2021

وشدد التحالف على أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك"، مضيفا أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة".

وكان التحالف قد أعلن فجر اليوم عن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أخرى وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، بالإضافة إلى صاروخ أخر أطلق باتجاه مدينة نجران.

ولم يعلق الحوثيون على الموضوع حتى الآن.

وشنت حركة "أنصار الله" الحوثية في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في خميس مشيط بالسعودية.

المصدر: "واس" + RT