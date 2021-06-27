سلطنة عمان.. ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في السلطنة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

إرتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات بـ #كورونا في #السلطنة ..



خلال 72 ساعة

119 حالة وفاة ..

5517 إصابة جديدة .. pic.twitter.com/SVdRECYzIh — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) June 27, 2021

وقالت وزارة الصحة إن 119 حالة وفاة و5517 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكرت الوزارة أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة ارتفع إلى 489 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورنا في سلطنة عمان منذ تفشي الوباء 262059 حالة، وتعافى حتى الآن 229998 شخصا.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية