بوتين يوجه الحكومة الروسية بالمساعدة في تنظيم مونديال قطر

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بمساعدة قطر في تحضيراتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأكد الكرملين اليوم الأحد أن بوتين، بين حزمة من الأوامر أصدرها في أعقاب منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وجه الحكومة الروسية بالتعاون مع إدارة الرئيس بـ"مساعدة الجهات والمنظمات المختصة في تحضير وتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022".

وأمر بوتين الحكومة بإصدار تقرير عن جهودها في هذا المجال بحلول مطلع ديسمبر القادم، ثم إصدار مثل هذه التقارير مرة في كل ستة أشهر.

وكلف بوتين مساعده إيغور ليفيتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بالإشراف على هذا الموضوع.

ويأتي ذلك بعد مناقشة بوتين التحضيرات للمونديال القادم مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في مكالمة هاتفية جرت بينهما مؤخرا.

واستضافت روسيا بنجاح كأس العالم لكرة القدم عام 2018.

المصدر: RT