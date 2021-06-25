بوتين يبحث مع أمير قطر التحضيرات لكأس العالم

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني هاتفيا التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه هذه الدولة العربية عام 2022.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين والأمير تميم توصلا في هذا الصدد، خلال المكالمة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، إلى اتفاق على إطلاق التعاون الفعلي، لاسيما بخصوص المسائل المتعلقة بالدعم الرياضي والثقافي والطبي لمونديال قطر القادم، نظرا لتجربة روسيا في تنظيم مثل هذه الفعالية الضخمة.

كما شكر بوتين الأمير تميم على مشاركته النشطة والعمل المثمر الذي أداه الوفد القطري في الدورة الأخيرة من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأعرب كلا الجانبين عن ارتياحهما بواقع التعاون الروسي-القطري في مختلف المجالات، وأكدا سعيهما المتبادل إلى تطويره برمته، واتفقا على مواصلة الاتصالات بين الدولتين على مختلف المستويات.

المصدر: RT