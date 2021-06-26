السودان: الملء الأحادي لسد النهضة يهدد أمن واستقرار البلاد

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر أن "الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي يهدد أمن واستقرار البلاد".

وفي مؤتمر صحفي عقده بعد سلسلة لقاءات مغلقة للحكومة السودانية، قال عمر إن الحكومة "اتخذت مجموعة كبيرة من القرارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية".

وأشار إلى أنه "تم توفير موارد لصيانة محطات الكهرباء"، لافتا إلى أنه "سيتم الشروع فورا في تنفيذ 500 بئر في كل ولايات البلاد".

وأضاف أن الحكومة تعتبر أن "الملء الثاني لسد النهضة يهدد أمن واستقرار البلاد".

المصدر: "السودان اليوم"