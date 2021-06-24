مصدر عراقي لـRT: انسحاب لواء "أنصار المرجعية" وفرقة "الإمام علي" من استعراض الحشد الشعبي

أفاد مصدر عراقي، اليوم الخميس، بانسحاب فصيلين بارزين من استعراض قوات الحشد الشعبي المرتقب.

وقال المصدر لـRT إن "لواء أنصار المرجعية وفرقة الإمام علي، انسحبا من الاستعراض الخاص بالحشد الشعبي يوم السبت المقبل"، مضيفا أن "الانسحاب جاء على خلفية قرار اتخذه حشد المرجعية المقرب من المرجع علي السيستاني بعدم المشاركة في الاستعراض".

ويتكون حشد المرجعية، أو حشد العتبات (نسبة للعتبات المقدسة) من أربعة فصائل، وهي: فرقة "الإمام علي القتالية"، وفرقة "العباس القتالية"، ولواء "علي الأكبر"، ولواء "أنصار المرجعية".

وقبل أيام كشف مصدر في الحشد الشعبي لـRT أن "الاستعراض سيكون نهاية الشهر الحالي، ولن تحضره أطراف أو مؤسسات غير الحشد، حيث سيذهب من بغداد إلى محافظة ديالى بشرق البلاد لتقديم أعداد قواته، وآلياته، ومعداته، وأسلحته الجديدة، في معسكر أشرف".

ومعسكر أشرف هو مخيم كانت تقيم فيه جماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة منذ ثمانينيات القرن الماضي بدعم من نظام صدام حسين، قبل أن يغادره آخر فرد منها في عام 2013.

وأشار المصدر إلى أن "أكثر من 20 ألف مقاتل سيشتركون في استعراض الحشد، بالإضافة إلى آليات مدرعة جديدة أضيفت إلى آلياته، وطائرات مسيرة".

وفي الأيام الأخيرة، دخل الحشد الشعبي في توتر مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، على خلفية اعتقال القيادي في الحشد، قاسم مصلح.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس في يونيو 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، ولعب دورا كبيرا في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر "داعش" وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون مصوت عليه في مجلس النواب.

المصدر: RT