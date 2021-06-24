العراق.. المؤبد لمدان اغتصب طفلة عمرها 3 سنوات في مدينة الموصل
Reuters
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أصدرت محكمة جنايات نينوى في العراق، الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق مدان في جريمة اغتصاب طفلة ذات 3 أعوام في مدينة الموصل شمالي البلاد.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات، باغتصابه طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وعشرة أشهر بمنطقة شارع الفاروق في الجانب الأيمن من مدينة الموصل".
وأضاف: "المحكمة حكمت على المدان بتعويض المجني عليها عن الأضرار المادية والمعنوية جراء هذه الجريمة".
المصدر: RT