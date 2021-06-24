فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي

أعلنت فرنسا أنها ستستقبل السعوديين اعتبارا من اليوم الخميس، دون قيود الحجر الصحي بعد أن أصبحت السعودية ضمن "القائمة الخضراء" فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وأشار سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، اليوم إلى أن السعودية أصبحت ضمن "القائمة الخضراء" لمن يرغبون بالسفر إلى فرنسا.

وقال لودوفيك بوي:"يمكن للمسافرين من المملكة الذين لديهم تأشيرة صالحة أن يسافروا بحريّة إلى فرنسا! أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني".

#عاجل 🔴 #المملكة_العربية_السعودية ضمن القائمة الخضراء 🟢، لمن يرغبون بالسفر إلى #فرنسا!

يمكن للمسافرين من المملكة الذين لديهم تأشيرة صالحة أن يسافروا بحريّة إلى فرنسا!

أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني!👍#فرنسا_المملكة_العربية_السعودية 🇸🇦❤🇨🇵 pic.twitter.com/GwsZI3Dkvd — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) June 24, 2021

وتابع: "المسافرون الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، لا حاجة لفحص PCR قبل المغادرة ولا حجر منزليّ عند الوصول.. للمسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح: إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من المغادرة.. لا حاجة لحجر منزليّ عند الوصول".

المصدر: "عكاظ"