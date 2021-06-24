موظف أمن يطلب من مرافقي ولي العهد الأردني هوياتهم (فيديو)
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طلب موظف أمن في محافظة العقبة الأردنية من مرافقي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، خلال زيارته للمحافظة هوياتهم الشخصية.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، مشيرين إلى "إخلاص موظف الأمن في عمله".
وكان ولي العهد الأردني تفقد اليوم الخميس مركز تطعيم ضد فيروس كورونا في مركز صحي العقبة الشامل التابع لمديرية الشؤون الصحية في العقبة،
ووجه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بزيادة بث الرسائل التوعوية للمواطنين للإقبال على المطعوم.
المصدر: "الوكيل الأخباري" + "عمون"