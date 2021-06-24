 
مباشر

مراسلنا: قمة ثلاثية بين العراق والأردن ومصر الأحد المقبل في بغداد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قمة ثلاثية بين العراق والأردن ومصر الأحد المقبل في بغداد
القمة الثلاثية السابقة في الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qovv

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن قمة ثلاثية ستعقد بين العراق والأردن ومصر، يوم الأحد المقبل في العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن القمة سيحضرها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن القمة تأتي استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة والبحر الميت.

إقرأ المزيد
بغداد: القمة الثلاثية ما زالت قائمة لكن موعدها لم يحدد
بغداد: القمة الثلاثية ما زالت قائمة لكن موعدها لم يحدد

ونهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر والتي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من مارس في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا