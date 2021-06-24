مراسلنا: قمة ثلاثية بين العراق والأردن ومصر الأحد المقبل في بغداد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن قمة ثلاثية ستعقد بين العراق والأردن ومصر، يوم الأحد المقبل في العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن القمة سيحضرها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن القمة تأتي استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة والبحر الميت.

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ونهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر والتي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من مارس في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

المصدر: RT