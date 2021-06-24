وزير الخارجية العماني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي

أعرب وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود، لنظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، عن أمله في قيام الحكومة الجديدة بتبني رؤية للسلام تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني.

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وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيره العماني، بمناسبة تولي الأسرائيلي حقيبة وزارة الخارجية ضمن التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل.

وقد أعرب بن حمود لـ لابيد "عن الأمل في قيام الحكومة الجديدة بتبني رؤية للسلام الرامي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على ثوابت سياسة السلام العمانية المعروفة في هذا السياق.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية