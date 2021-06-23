مصر للطيران تصدر بيانا للعملاء القادمين إلى البلاد

أصدرت مصر للطيران تنويها للعملاء القادمين إلى البلاد بشأن تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية المقررة بنقاط الدخول والمستجدات والتطورات الخاصة بالتطعيم ضد كورونا.

وقالت مصر للطيران في البيان "بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، تحيط مصر للطيران عملاءها القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا بالآتي:

- إمتلاك القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول الهند وبنغلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوم السابقة، مؤكدة ضرورة مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة مع ضرورة أن تحتوي على QR Code.

وأضافت أنه من الضروري جراء تحليل "ID Now Covid-19" وفي حال إيجابية النتيجة، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية التحليل يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه وبالنسبة للقادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد كورونا من الدول الغير متأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يوم السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة و تحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

كما أكدت أنه يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن تتم مراعاة الفترة الزمنية (14 يوما) من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين "فايزر" أو "أسترازينيكا" أو "موديرنا" أو "سينوفارم" أو "سينوفاك" أو "سبوتنيك" أو مرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح "جونسون أند جونسون".

المصدر: RT